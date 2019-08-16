Вор в законе написал заявление в полицию об отказе от "статуса"

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По некоторым данным, Мухаметшин сменил фамилию, чтобы избежать уголовной ответственности.

Москвич Олег Мухаметшин, также известный как Муха Люберецкий, подал заявление начальнику московской полиции, где заявил, что отказывается от титула вора в законе. Об этом сообщило издание Prime Crime.

Мухаметшин объяснил своё решение тем, что "просто таковым себя не считает". По данным издания, 59-летний мужчина является уроженцем Казани. Ранее он был неоднократно судим за подделку документов, разбой, хранение оружия и побег из тюрьмы. В 1994 году Мухаметшина "короновали" в воры в законе. Он стал первым добровольным отказником от этого статуса в воровской истории.

По некоторым данным, мужчина сменил фамилию на Дегтярёв, чтобы избежать уголовного преследования в рамках нового закона о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Ранее стало известно, что "главного вора" России Олега Шишканова арестовали на два месяца.

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