Вор в законе написал заявление в полицию об отказе от "статуса"

По некоторым данным, Мухаметшин сменил фамилию, чтобы избежать уголовной ответственности.

Москвич Олег Мухаметшин, также известный как Муха Люберецкий, подал заявление начальнику московской полиции, где заявил, что отказывается от титула вора в законе. Об этом сообщило издание Prime Crime.

Мухаметшин объяснил своё решение тем, что "просто таковым себя не считает". По данным издания, 59-летний мужчина является уроженцем Казани. Ранее он был неоднократно судим за подделку документов, разбой, хранение оружия и побег из тюрьмы. В 1994 году Мухаметшина "короновали" в воры в законе. Он стал первым добровольным отказником от этого статуса в воровской истории.

По некоторым данным, мужчина сменил фамилию на Дегтярёв, чтобы избежать уголовного преследования в рамках нового закона о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Ранее стало известно, что "главного вора" России Олега Шишканова арестовали на два месяца.