Избитой в Анапе сотруднице тира придётся отказаться от карьеры модели

По словам врачей, сейчас на лице девушки глубокая рана, после которой останется "безобразный шрам".

Администратору тира из Анапы, на которую напал нетрезвый посетитель, придётся забыть о карьере модели.

Как поясняет телеканал "360" со ссылкой на адвоката Владимира Гончарова, девушка грезила о том, чтобы попасть в модельный бизнес, однако о своих планах ей придётся забыть — на лбу у неё глубокая рана от удара пневматической винтовкой, после которой останется "безобразный шрам".

Кроме того, Гончаров отметил, что на Татьяну продолжает давить окружение хулигана. Знакомые нападавшего пообещали ей, что она "пожалеет" об огласке произошедшего. Также, как добавил правозащитник, свидетели инцидента уверяют, что в происшествии виновата сотрудница "стрельбища", якобы именно она спровоцировала драку.

Напомним, девушка-администратор отказала пьяному мужчине в желании пострелять в тире, видя, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на отказ тот рассёк ей голову. Стоявшие рядом с мужчиной свидетели не остановили его, зато потом требовали от девушки забрать заявление. Сейчас хулиган арестован. Оказалось, что он ранее был фигурантом уголовных дел по факту драк не менее трёх раз, однако по каким-то причинам дела были закрыты.