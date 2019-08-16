Захарова ответила США на обвинения в краже Россией технологий

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила на заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о краже Россией технологий гиперзвукового оружия. Она отметила, что Вашингтон "выкрал большое число граждан России из третьих стран".

— Будет интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира. Займусь на досуге. Присылайте мне интересные исторические факты и современные данные — обобщим, — написала Захарова в посте в "Фейсбуке".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что США украли у РФ здания Генерального консульства России и резиденции генконсула в Сан-Франциско, торгпредства России в Вашингтоне, резиденции генконсула России в Сиэтле, а также российские дипломатические объекты в Мэриленде и Нью-Йорке.