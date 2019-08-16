Фрик-звезда Света Яковлева попала в реанимацию из-за передозировки

Фрик-звезда Света Яковлева была доставлена в реанимацию из-за передозировки наркотиков. Об этом сообщает "360" со ссылкой на её директора по пиару Николая Титова.

На вопрос о том, действительна ли информация о госпитализации Яковлевой, директор ответил: "Ну да, есть такое". При этом он не уточнил, в каком состоянии находится фрик-звезда и когда произошёл инцидент.

Света Яковлева получила известность в 2010 году. Она приняла участие во многих телешоу, с тех пор получив репутацию светской львицы. Также Яковлева пыталась попасть в "Дом-2", но не прошла кастинг.