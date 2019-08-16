Ростовчанина будут судить за убийство 40-летней давности

Житель Ростовской области предстанет перед судом за преступление, совершённое 40 лет назад. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

На днях было завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего уроженца города Новошахтинска. Ему предъявлены обвинения по статье 103 УК РФ "Умышленное убийство без отягчающих обстоятельств".

По версии следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в июле 1979 года поссорился со сторожем совхоза № 6 и нанёс ему семь ножевых ранений. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

Из-за того что обвиняемый изменил свои личные данные, ему удавалось долгое время скрываться на территории Вологодской области. Однако в июне 2019 года благодаря работе по раскрытию преступлений прошлых лет мужчина был задержан.