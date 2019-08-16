В Воронежской области лесорубы-браконьеры срубили 23 вековых дуба

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Фото © Pixabay

Житель Воронежской области срубил 23 дуба, которые были посажены сто лет назад группой учёных во главе с Василием Докучаевым, в государственном природном заповеднике "Каменная степь". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Эти деревья были посажены около ста лет назад после научной экспедиции группы учёных во главе с Василием Докучаевым. Они были необходимы страдавшему от засух региону для укрепления оврагов и задержания снега, — уточнила она.

При этом, согласно данным следствия, житель Воронежа привлёк к спилу вековых дубов людей, которые не были осведомлены о незаконности данных действий. Кроме того, срубленные деревья он впоследствии пустил на доски. Ущерб от этого составил около 25 миллионов рублей.

В соответствии с этим подозреваемый, ранее судимый за аналогичное происшествие, находится под стражей. Сейчас правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства инцидента.

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