В Воронежской области лесорубы-браконьеры срубили 23 вековых дуба

Житель Воронежской области срубил 23 дуба, которые были посажены сто лет назад группой учёных во главе с Василием Докучаевым, в государственном природном заповеднике "Каменная степь". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

— Эти деревья были посажены около ста лет назад после научной экспедиции группы учёных во главе с Василием Докучаевым. Они были необходимы страдавшему от засух региону для укрепления оврагов и задержания снега, — уточнила она.

При этом, согласно данным следствия, житель Воронежа привлёк к спилу вековых дубов людей, которые не были осведомлены о незаконности данных действий. Кроме того, срубленные деревья он впоследствии пустил на доски. Ущерб от этого составил около 25 миллионов рублей.

В соответствии с этим подозреваемый, ранее судимый за аналогичное происшествие, находится под стражей. Сейчас правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства инцидента.