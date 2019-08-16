На борту захваченного пиратами судна у берегов Камеруна был украинец

Среди захваченных пиратами моряков датского грузового судна "Мармалайта" есть гражданин Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу МИД страны.
По словам дипломатов, консульская служба принимает комплекс мер для освобождения захваченного моряка.
Ранее стало известно, что на борту судна, следовавшего под флагом Антигуа и Барбуды, находилось три гражданина России. В МИД РФ заявили, что ведут работу над их освобождением. Всего экипаж судна составлял восемь человек.
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