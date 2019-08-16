На борту захваченного пиратами судна у берегов Камеруна был украинец

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Фото © Facebook / MarConsult Schiffahrt

Также пираты захватили в плен троих российских граждан. В МИД РФ заявили, что ведётся работа над освобождением моряков.

Среди захваченных пиратами моряков датского грузового судна "Мармалайта" есть гражданин Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

По словам дипломатов, консульская служба принимает комплекс мер для освобождения захваченного моряка.

Ранее стало известно, что на борту судна, следовавшего под флагом Антигуа и Барбуды, находилось три гражданина России. В МИД РФ заявили, что ведут работу над их освобождением. Всего экипаж судна составлял восемь человек.

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