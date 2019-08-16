Мужчина устроил в своей квартире настоящую свалку из тысяч бутылок

На севере Казахстана в одной из квартир города Рудного правоохранители обнаружили свалку из пустых бутылок. Об этом сообщает международное информационное агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

Согласно информации агентства, в полицию города поступил звонок с жалобой на 40-летнего мужчину, который не открывал дверь сотрудникам газовой службы и не предоставлял им возможности проверки состояния газовой плиты. По этой причине от подачи газа были отключены несколько жильцов многоэтажного дома.

На место инцидента выехали сотрудники полиции. Вместе со стражами правопорядка газовщикам удалось попасть внутрь квартиры. Подача газа по всему дому была возобновлена, однако правоохранители отметили плачевное состояние жилого помещения.

— Установлено, что квартира находится в антисанитарном состоянии, разбросано множество пустых бутылок, в связи с чем владельцу квартиры было рекомендовано в течение месяца очистить квартиру от мусора, — заявила пресс-секретарь ДП области Ирина Беженарь.

При этом, вернувшись в эту квартиру, полицейские установили, что жилец не предпринял никаких мер по устранению свалки. В связи с этим правоохранители направили несколько заявлений в соответствующие учреждения для принятия мер.