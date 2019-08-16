Учёные заявили об угрозе исчезновения бананов из-за грибка-убийцы

Сорт бананов Cavendish крайне уязвим для вредителя ввиду его малого генетического разнообразия.

В Колумбии объявили режим чрезвычайной ситуации после того, как в почве был обнаружен грибок Fusarium type 4, убивающий бананы. Об этом сообщает The Mirror.

Согласно заявлению Колумбийского сельскохозяйственного института, все заражённые грибком бананы были уничтожены. В аэропортах и пограничных пунктах страны усилен санитарный контроль.

Эксперты прогнозируют, что миру грозит дефицит бананов в том случае, если грибок продолжит своё распространение, так как Латинская Америка является крупнейшим поставщиком культуры. Также отмечается, что самый популярный сорт бананов Cavendish крайне уязвим для грибка из-за отсутствия генетического разнообразия.

В борьбу с вредителем включились полиция и военные. Также Колумбии помогают специалисты из Бразилии, Мексики, Австралии и Голландии.