Минздрав предложил лишить россиян чипсов и газировки на работе

Альтернативой данным продуктам могут стать йогурты, фруктовые чипсы и зерновые батончики.

Работодателям предлагается ограничить реализацию таких товаров, как картофельные чипсы, сухарики, газировка и другие продукты, содержащие повышенное количество соли и сахара. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на инициативу в программах "Укрепление здоровья работающих".

— Исключить из ассортимента продажи продукты с высоким содержанием сахара, сoли и насыщенных жиров, таких как картофельные чипсы, сладкие и газированные напитки, энерготоники, крекеры и сухарики, шоколадные батончики и другие, — говорится в рекомендации.

Вместо подобных продуктов предложено сделать рацион работников более полезным с помощью йогуртов, нарезанных соломкой овощей, фруктовых чипсов и зерновых батончиков.

Также рекомендуется проводить на предприятиях тематические дни, посвящённые популяризации здорового питания, а также обучать работников основам здорового рациона.