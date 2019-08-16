На Украине россиянина подозревают в нападении на депутата Рады

Правоохранительные органы Украины задержали гражданина России, которого подозревают в нападении на депутата Верховной рады Виталия Куприя. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции по Киевской области.

— Злоумышленником оказался 23-летний житель другого государства, который имеет вид на жительство на Украине, — говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии документа можно увидеть отметку о российском гражданстве. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее сообщалось, что нападавшие брызнули в лицо Куприю слезоточивым газом и облили жидкостью, похожей на экскременты. Позже парламентарий опубликовал видео неудачной попытки своих охранников задержать нападавших.