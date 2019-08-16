В Саратове ребёнок попал под колёса детского паровозика

Пятилетний мальчик выпал из вагончика, сейчас он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

В Саратове пятилетний мальчик был госпитализирован после того, как выпал из вагона аттракциона "Детский паровозик". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру области.

Инцидент произошёл в пятницу, 16 августа, в микрорайоне Солнечный. На бульваре Героев Отечества, где установлено несколько аттракционов для маленьких детей, пятилетний мальчик выпал из вагончика и попал под колёса паровозика.

Согласно предварительной информации, ребёнок был экстренно госпитализирован с серьёзными травмами. Сейчас мальчик находится в отделении реанимации в тяжёлом состоянии.

По поручению прокурора региона Сергея Филипенко была инициирована проверка соблюдения требований безопасности к детскому развлекательному объекту.

На месте инцидента сейчас работает следственно-оперативная группа, которой предстоит установить все детали и обстоятельства происшествия.