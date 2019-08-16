Экипаж А321 сможет бесплатно и бессрочно посещать матчи "Спартака"

В футбольном клубе гордятся мастерством членов экипажа самолёта, который совершил аварийную посадку прямо в поле.

В пресс-службе футбольного клуба "Спартак" сообщили, что все члены экипажа А321, который совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, смогут бессрочно посещать их домашние матчи.

— Восхищаемся мужеством и профессионализмом членов экипажа авиакомпании "Уральские авиалинии", которые сумели предотвратить страшную катастрофу. Мы также гордимся тем фактом, что командир воздушного судна, а теперь и Герой России — Дамир Юсупов — является болельщиком московского "Спартака", — говорится в сообщении.

Напомним, авиалайнер А321 "Уральских авиалиний" во время рейса Москва — Симферополь совершил аварийную посадку в кукурузном поле около Жуковского из-за попадания птиц в двигатели. На борту было 226 пассажиров, среди них 41 ребенок. В результате ЧП никто не погиб, пострадали 76 человек.

Эксперты отмечают, что благодаря заслуге пилотов — Дамира Юсупова и Георгия Мурзина — удалось избежать жертв. Хотя командир экипажа аэробуса Дамир Юсупов не считает себя героем.