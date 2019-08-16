Израильские военные перехватили ракету из сектора Газа

Израильские военные засекли и обезвредили по меньшей мере одну ракету, выпущенную из сектора Газа. Об этом сообщает израильская армейская пресс-служба в своём официальном аккаунте в социальной сети "Твиттер".

Согласно предварительным данным, сигналы тревоги сработали сегодня вечером на юге государства: в городе Сдероте, селении Ибим, киббуцах Эрез, Гевим, Ор ха-Нер и Нир-Ам. Около 25 тысяч местных жителей предупреждали о возможных обстрелах со стороны сектора Газа.

Спустя некоторое время военные Израиля действительно засекли снаряд, который был впоследствии перехвачен системой ПРО "Железный купол".

Об ответных действиях с палестинской стороны пока не сообщается.