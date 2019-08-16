Посольство России: США и Великобритания обостряют обстановку в Персидском заливе

Российское посольство в Лондоне опубликовало коммюнике о том, что США и Великобритания своими действиями накаляют обстановку в Персидском заливе. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

— Убеждены, что усиление давления США на Иран при поддержке Великобритании, в том числе путём формирования так называемой миссии по обеспечению свободы мореплавания, будет способствовать лишь обострению обстановки в Персидском заливе, — говорится в сообщении.

Также в посольстве отметили роль России, на протяжении многих лет выступающей "за преодоление кризисных явлений в регионе политико-дипломатическим путём".

Напомним, что в связи с задержаниями Ираном танкеров США при поддержке Великобритании усилили давление на исламскую республику. Последний инцидент с задержанием произошёл 4 августа. Лайф публиковал видео, на котором видна высадка на судно членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).