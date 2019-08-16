Волонтёры вытащили котёнка, просидевшего в бетонном плену 11 дней — видео

Из бетонной шахты в Карачаево-Черкесской Республике спасли котёнка, находившегося в неволе без пищи 11 дней. Об этом сообщает Mash.
Котёнка по имени Дункан чуть не сгубило любопытство, из-за которого он полез обследовать вентиляционную шахту. Вытаскивать бедолагу пришлось уже волонтёрам.
Животное звало на помощь на протяжении пяти дней, а на шестой выбилось из сил. Волонтёры достали застрявшего в шахте котёнка только на 11-й день, частично разрушив стену.
Напомним, что котейки часто становятся жертвами собственного любопытства, залезая в такие места, откуда практически невозможно выбраться самостоятельно. Несколько дней назад под Санкт-Петербургом произошёл подобный инцидент, когда котёнку понадобилась помощь специализированной службы по спасению животных.
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