Волонтёры вытащили котёнка, просидевшего в бетонном плену 11 дней — видео

Целых пять дней животное активно звало на помощь, а уже на шестой выбилось из сил.

Из бетонной шахты в Карачаево-Черкесской Республике спасли котёнка, находившегося в неволе без пищи 11 дней. Об этом сообщает Mash.

Котёнка по имени Дункан чуть не сгубило любопытство, из-за которого он полез обследовать вентиляционную шахту. Вытаскивать бедолагу пришлось уже волонтёрам.

Животное звало на помощь на протяжении пяти дней, а на шестой выбилось из сил. Волонтёры достали застрявшего в шахте котёнка только на 11-й день, частично разрушив стену.

Напомним, что котейки часто становятся жертвами собственного любопытства, залезая в такие места, откуда практически невозможно выбраться самостоятельно. Несколько дней назад под Санкт-Петербургом произошёл подобный инцидент, когда котёнку понадобилась помощь специализированной службы по спасению животных.