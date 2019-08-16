На МКАД сгорела "газель" с двумя газовыми баллонами — видео

На 82-м километре МКАД сгорел грузовой автомобиль "Газель", который перевозил внутри два газовых баллона. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места ЧП.
На кадрах видно, как автомобиль полностью охвачен пламенем, которое постепенно усиливается. Вскоре после происшествия на место ЧП подъехали пожарные, которые сумели потушить пламя.
Как сообщил Лайфу очевидец событий, по словам водителя, в машине у него остались все его документы, которые он не успел спасти. Сам он сумел выбраться из авто с большим трудом.
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