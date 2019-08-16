Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней и смерчей

Отмечается, что синоптики прогнозируют плохие погодные условия вплоть до 19 августа.

Власти города Сочи приготовились провести эвакуацию жителей в связи с возможными ливнями и смерчами. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В городе объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, града и возможного образования смерчей над морем. Также в реках может резко подняться уровень воды. Ухудшение погоды прогнозируется до 19 августа.

— Поэтому глава города Анатолий Пахомов потребовал свернуть все палаточные лагеря вблизи рек. Подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей. Основной удар стихии, по прогнозам, примет на себя Лазаревский район, — поясняется в сообщении.

Отмечается, что глава города призвал федеральные дорожные службы наладить ночное дежурство на трассах. Отслеживать обстановку также будут экипажи ДПС. Жителям рекомендуется принять возможные меры предосторожности, а именно — держаться подальше от деревьев и шатких конструкций. Также власти города призывают граждан отказаться от отдыха у воды и в горах во время непогоды.