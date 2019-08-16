Эмир Катара пригласил Путина посетить Доху

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани пригласил президента России Владимира Путина совершить визит в Доху. Об этом сообщает агентство новостей QNA.

Отмечается, что приглашение было сделано в ходе телефонных переговоров лидеров двух стран в четверг, 15 августа.

— Тамим бен Хамад Аль Тани выразил удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества, особенно в экономической и торговой областях, и пригласил президента России нанести визит в Катар, — говорится в сообщении агентства.

Отметим, что в ходе телефонных переговоров Тамима бен Хамада Аль Тани и Владимира Путина обсуждались проблемы обеспечения стабильности и безопасности в регионе Персидского залива, а также был рассмотрен график контактов между сторонами.