В Махачкале арестовали блогера-лихача, который насмерть сбил пешехода

Кировский районный суд Махачкалы отправил под арест блогера Махмуда Иманалиева, который насмерть сбил пешехода в столице Дагестана. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона в "Инстаграме".

Отмечается, что под стражей 19-летний юноша проведёт два месяца, до 14 октября 2019 года включительно. За ходом расследования следит прокуратура региона.

— Ранее Иманалиев 26 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Видеозаписи своих нарушений выкладывал в социальные сети, пропагандируя антиобщественный образ жизни, — говорится в сообщении надзорного органа.

Ранее Лайф сообщал, что в Махачкале 19-летний блогер-лихач Махмуд Иманалиев насмерть сбил пешехода на своём автомобиле. Его инстаграм-аккаунт насчитывает более 60 тысяч подписчиков.