Медведчук обвинил Зеленского в ограничении свободы слова на Украине

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Фото © Официальный сайт партии "Оппозиционная платформа За жизнь"

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что при нынешнем президенте Незалежной Владимире Зеленском ситуация со свободой слова стала ещё хуже, чем при его предшественнике Петре Порошенко. Своими мыслями он поделился в эфире телеканала "112 Украина".

Как уточняется, политик назвал ситуацию "критической" и отметил, что до вступления в должность Порошенко и Зеленского "до такого ни одна власть не доходила".

Становится хуже, чем это было при предыдущем режиме Порошенко. То есть это даже не совсем наследие, потому что все действия… со стороны Национального совета радиовещания по отношению к отдельным каналам и СМИ — свидетельство того, что новая власть, которая, к сожалению, пока ничего не сделала для людей, пытается забрать те механизмы, которые могут донести до наших граждан правду, — отметил Медведчук.

При этом он добавил, что в настоящий момент наблюдаются попытки власти "зачистить информационное пространство" и оставить лишь лояльные СМИ.

Ранее сообщалось, что украинские журналисты обвинили помощников Зеленского в хамском обращении.

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