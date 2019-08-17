Украинский суд оставил замминистра, обвиняемого в мошенничестве, под стражей

Отмечается, что ранее ему предъявили обвинение по статье "Мошенничество, завладение чужим имуществом путём обмана в особо крупных размерах".

Деснянский районный суд Чернигова постановил оставить на два месяца под стражей замминистра Украины по вопросам неподконтрольных территорий Юрия Грымчака с правом внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба судебного органа.

— Оставить под стражей до 15 октября с правом внесения залога в 6 млн гривен (15,780 млн. рублей. — Прим. Лайфа), — говорится в сообщении.

Сам обвиняемый свою вину не признаёт, заявляя, что будет защищаться "всеми средствами".

Генеральная прокуратура уже предъявила Грымчаку обвинение по статье УК "Мошенничество, завладение чужим имуществом путём обмана в особо крупных размерах.

Ранее Лайф писал о задержании Грымчака, находящегося на посту замминистра по вопросам временно неподконтрольных территорий с марта 2017 года, и его помощника за вымогательство $1,1 млн по факту лоббирования интересов юрлица.