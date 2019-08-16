В магазинах Ульяновской области проверят качество масла после отравления ядом

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Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Магазины Ульяновской области проверят на наличие в них кустарного подсолнечного масла после гибели двух человек из-за употребления некачественного продукта. Соответствующее поручение дал глава региона Сергей Морозов. Об этом РИА "Новости" сообщил пресс-секретарь губернатора Тимофей Гончарук.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поставил задачу выяснить, не присутствует ли подсолнечное масло от частного производителя на прилавках сельских магазинов. Он также дал срочное поручение Министерству агропромышленного комплекса и развития сельских территорий начать проверку данного инцидента, — заявил Гончарук.

Ранее Лайф сообщал, что житель села Михайловка приготовил более 200 литров подсолнечного масла из семечек, которые он приобрёл у предпринимателя из Самарской области. Всю работу он выполнил на прессе, фото которого ранее публиковал Лайф. В результате семь человек были госпитализированы, позже двое скончались. По данным медиков, в крови пострадавших был обнаружен крысиный яд.

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