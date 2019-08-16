В магазинах Ульяновской области проверят качество масла после отравления ядом

Магазины Ульяновской области проверят на наличие в них кустарного подсолнечного масла после гибели двух человек из-за употребления некачественного продукта. Соответствующее поручение дал глава региона Сергей Морозов. Об этом РИА "Новости" сообщил пресс-секретарь губернатора Тимофей Гончарук.

— Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поставил задачу выяснить, не присутствует ли подсолнечное масло от частного производителя на прилавках сельских магазинов. Он также дал срочное поручение Министерству агропромышленного комплекса и развития сельских территорий начать проверку данного инцидента, — заявил Гончарук.

Ранее Лайф сообщал, что житель села Михайловка приготовил более 200 литров подсолнечного масла из семечек, которые он приобрёл у предпринимателя из Самарской области. Всю работу он выполнил на прессе, фото которого ранее публиковал Лайф. В результате семь человек были госпитализированы, позже двое скончались. По данным медиков, в крови пострадавших был обнаружен крысиный яд.