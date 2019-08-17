В Иркутской области не успевают подготовить к сентябрю несколько школ и детсадов

По предварительным данным, первого сентября к встрече с детьми будут готовы 23 образовательных учреждения, восстановленных после паводка.

Девять школ и детских садов Иркутской области, пострадавших от паводка, не успеют отремонтировать к началу учебного года. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства региона.

— Девять учреждений не будут восстановлены к 1 сентября 2019 года, в том числе три школы в посёлке Евдокимовском, в селе Уйгат и № 20 в Тулуне. Эти учреждения определены под снос, школьники перераспределены в другие общеобразовательные школы, — отмечается в сообщении.

По предварительным данным, под снос определены детские сады в посёлке Евдокимовском, № 9 в рабочем посёлке Октябрьский и "Родничок" в Тулуне. детские сады № 12 и "Теремок", расположенные в городе Нижнеудинске, начнут работу с октября этого года. Реконструкция детсада № 3 в Нижнеудинске будет закончена в 2020 году.

Отмечается, что всех дошколят перераспределили в другие дошкольные учреждения.

В заявлении отметили, что первого сентября к встрече с детьми будут готовы 23 образовательных учреждения, отремонтированных после паводка.

Как сообщал Лайф, в конце июня в регионе начались сильные паводки. Их жертвами стали 25 человек. В конце июля Тулун в Иркутской области затопило во второй раз.