Сотрудники Росгвардии задержали должника, угрожавшего сотрудникам банка топором

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Фото © Pixabay

Росгвардейцы задержали в столице мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором. Об этом сообщает пресс-служба центрального округа ведомства.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали 41-летнего жителя столицы, который находился в нетрезвом состоянии, — говорится в сообщении.

Согласно информации Росгвардии, мужчина, угрожая сотрудникам банка топором, требовал списать его задолженность по кредиту. Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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