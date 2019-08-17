Сотрудники Росгвардии задержали должника, угрожавшего сотрудникам банка топором

Росгвардейцы задержали в столице мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором. Об этом сообщает пресс-служба центрального округа ведомства.
— Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали 41-летнего жителя столицы, который находился в нетрезвом состоянии, — говорится в сообщении.
Согласно информации Росгвардии, мужчина, угрожая сотрудникам банка топором, требовал списать его задолженность по кредиту. Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram