В Tesla отказались комментировать аварию со своим авто на МКАД

Согласно статистике, автомобили данной марки загораются очень редко: по одному случаю на 170 миллионов миль пробега.

Компания Tesla отказалась комментировать аварию со своим автомобилем, которая произошла на МКАД 10 августа. Об этом сообщает РИА "Новости".

— У нас нет комментария на этот счёт, но мы просим вас обратиться к данным о возгорании автомобилей и данным о ДТП на нашем сайте, — ответили представители производителя на соответствующий запрос агентства.

По данным статистики на сайте компании, возгорания автомобилей Tesla происходят достаточно редко — один случай на 170 миллионов миль пробега. Учитываются не только случаи, связанные с работой электрокара, но и инциденты, причиной которых стали внешние факторы.

Напомним, 10 августа на МКАД автомобиль Tesla столкнулся с эвакуатором, после чего загорелся и взорвался. По словам водителя электрокара Алексея Третьякова, он ехал по дороге со скоростью 100 км/ч и не заметил стоящий автомобиль, что и привело к ДТП.