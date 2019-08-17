Устроивший стрельбу в норвежской мечети раскрыл мотивы преступления

Норвежец Филип Мансхаус, открывший огонь по посетителям мечети в Осло, объяснил свои мотивы, сообщает телеканал NRK со ссылкой на правоохранителей.

По словам прокурора Пола-Фредрика Йорта Крабю, злоумышленник также сообщил ряд важных подробностей, относящихся к происшествию.

— Подзащитный признал факты, относящиеся к делу, но пока формально не признал себя виновным в предъявленных судом обвинениях. Его объяснения стали важным вкладом в дальнейший ход расследования,— отметил он.

При этом прокурор не уточнил, что именно рассказал 21-летний преступник.

Напомним, 10 августа в пригороде Осло произошла стрельба в одной из мечетей. В результате происшествия убит один человек, преступника арестовала полиция. Позже стало известно, что 21-летний норвежец, устроивший стрельбу, снял преступление на видео.