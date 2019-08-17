Пассажирка А321 пожаловалась, что ей желали смерти из-за видео с места инцидента

Девушка лишь выложила серию роликов после приземления, из-за чего пользователи Сети окрестили её нелестными словами.

Пассажирка лайнера Airbus А321 "Уральских авиалиний", совершившего жёсткую посадку в подмосковном поле, пожаловалась на травлю в Сети из-за того, что она выложила серию роликов сразу же после инцидента. Об этом Алла Гарковенко рассказала в интервью телеканалу "360".

Интересно, что данную тему подхватило британское издание Daily Mail, назвав девушку "неблагодарной инструкторшей по танцам на шесте".

Гарковенко удачно пережила инцидент с приземлившимся в поле лайнером, отделавшись лишь синяками и ссадинами, полученными во время жёсткой посадки.

— Когда я покинула самолёт, нам сказали быстро отбегать от него как можно дальше, потому что он может взорваться. Я выбежала на другую сторону — не туда, куда все люди, и оказалась одна в кукурузном поле. Я была на нервах. Первое, что я сделала, — это включила телефон, чтобы поделиться тем, что со мной произошло, — пояснила девушка.

Алла рассказала, что первое время после приземления находилась в состоянии стресса и "говорила просто как есть".

После публикации видео в сториз на девушку ополчились пользователи соцсети, обвиняя её в "неблагодарности" и "тупости".

— Сказать, что повезло, — ничего не сказать. Спасибо, Господи, вот это реально спас так спас. Я не испугалась совсем, но сейчас дошло, что два часа назад меня могло просто не стать, — написала девушка. Сообщение повлекло за собой новую волну гнева в комментариях из-за вознесения благодарности Богу, а не пилотам лайнера.

Гарковенко уточнила, что получила огромную массу негатива, в том числе и пожелания смерти. Сами видео, которые она снимала, девушка не планировала показывать никому, кроме друзей и подписчиков, в то время как британские СМИ без разрешения взяли её материалы.

С изданием, нарёкшим её "неблагодарной инструкторшей по танцам на шесте" она намерена судиться и призвала их готовиться к процессу. В случае удовлетворения иска Алла намерена отдать компенсацию пилотам, а если те откажутся, то перевести для помощи пострадавшим в авиакатастрофах людям.

Напомним, что накануне лайнер "Уральских авиалиний", вылетевший рейсом Москва — Симферополь, экстренно сел в поле около аэродрома Жуковский. По предварительной версии, в самолёт врезалась стая чаек.

Во время ЧП на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По последним данным, в результате жёсткой посадки пострадало 76 человек. Погибших нет, и это, как считают эксперты, заслуга пилотов. Хотя командир экипажа аэробуса Дамир Юсупов не считает себя героем.