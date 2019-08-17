Несколько аэропортов США пострадали из-за сбоя в системе пограничного контроля

I was finally able to check in for a flight before actually getting to the airport 😂.... & now US Customs systems are down NATION WIDE! Line is crazy & getting crazier. pic.twitter.com/RctYJbEFrF — Ali Ahmad (@AliAhmad03) August 16, 2019

Несколько аэропортов США столкнулись с трудностями из-за сбоя в электронной системе службы таможенного и пограничного контроля. Соответствующее сообщение пресс-служба ведомства распространила в "Твиттере".

— СТПК испытывает временные перебои (в работе. — Прим. Лайфа) системы обработки (данных. — Прим. Лайфа) в различных аэропортах и пунктах пропуска и предпринимает незамедлительные действия для устранения технического сбоя. Офицеры СТПК продолжат обрабатывать данные пассажиров при помощи альтернативных процедур, пока система не восстановит работу,—отметили в заявлении.

Кроме того, представители ведомства подчеркнули, что сотрудники таможни и пограничники поддерживают соблюдение всех мер безопасности на высочайшем уровне.

#HeadsUp

US Customs at JFK Airport in NYC is down. Long lines are forming. pic.twitter.com/ycNfO7aFcp — shon gables cbs46 (@shongables) August 16, 2019

Путешественники, приехавшие в аэропорты, публикуют кадры из разных аэропортов страны в соцсетях и жалуются на очереди.