Несколько аэропортов США пострадали из-за сбоя в системе пограничного контроля

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Несколько аэропортов США столкнулись с трудностями из-за сбоя в электронной системе службы таможенного и пограничного контроля. Соответствующее сообщение пресс-служба ведомства распространила в "Твиттере".

СТПК испытывает временные перебои (в работе. — Прим. Лайфа) системы обработки (данных. — Прим. Лайфа) в различных аэропортах и пунктах пропуска и предпринимает незамедлительные действия для устранения технического сбоя. Офицеры СТПК продолжат обрабатывать данные пассажиров при помощи альтернативных процедур, пока система не восстановит работу,—отметили в заявлении.

Кроме того, представители ведомства подчеркнули, что сотрудники таможни и пограничники поддерживают соблюдение всех мер безопасности на высочайшем уровне.

Путешественники, приехавшие в аэропорты, публикуют кадры из разных аэропортов страны в соцсетях и жалуются на очереди.

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