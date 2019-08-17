СМИ: Вскрытие подтвердило, что миллиардер Эпштейн совершил самоубийство

Судмедэкспертиза подтвердила, что подозреваемый в домогательствах и сексуальном насилии миллиардер Джеффри Эпштейн самостоятельно свёл счёты с жизнью. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Главный судмедэксперт Нью-Йорка Барбара Сэмпсон в официальном заявлении отметила, что причина смерти была определена "после внимательного изучения всех данных следствия, включая результаты вскрытия".

Ранее сообщалось, что медицинский эксперт-консультант медиакорпорации Fox News предположил, что смерть финансиста могла быть насильственной.

Напомним, в конце июля Джеффри Эпштейн был найден в тюремной камере без сознания. По предположению некоторых источников, он пытался покончить с собой или сымитировать акт самоубийства. В начале августа его нашли мёртвым в своей камере, дело о его гибели расследует ФБР, которое недавно провело обыски на острове бизнесмена.