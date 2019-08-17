Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл за полёт на бизнес-джете

Активисты-экологи из Великобритании осудили герцога и герцогиню Суссекских за полёт в Ибицу на бизнес-джете Gulfstream 550, сообщает The Sun.

Как уточняется, гнев защитников природы вызвал тот факт, что данный самолёт загрязняет воздух в несколько раз больше, чем пассажирский Airbus A319.

Активисты заметили, что в прошлом принц Гарри часто обращал внимание на проблемы защиты окружающей среды, однако слова монаршей особы расходятся с действиями.

Также известно, что полёт состоялся через месяц после того, как на страничке пары в "Инстаграме" появился пост о важности заботы о природе.

Отмечается, что супружеская чета отправилась в Испанию, чтобы отпраздновать день рождения Маркл.