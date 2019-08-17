Ушёл из жизни сын известного актёра Генри Фонды

Американский актёр и режиссёр Питер Фонда, получивший известность благодаря роли в фильме "Беспечный ездок", скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает журнал People, ссылаясь на заявление его семьи.

— Для нас большое горе поделиться новостью о том, что Питер Фонда скончался, — заявили родственники актёра.

По их словам, смерть Фонды была спокойной. Он скончался 16 августа в 21:05 по московскому времени в собственном доме в Лос-Анджелесе в кругу своей семьи.

— Официальная причина смерти — дыхательная недостаточность из-за рака лёгких, — пояснили близкие актёра.

Напомним, что Питер Фонда, сын актёра Генри Фонды и брат актрисы Джейн Фонды сыграл множество разных ролей. Актёр получил "Золотой глобус" за роль в кинолентах "Страсть Эйн Рэнд" и "Золото Ули", за последний фильм он также был номинирован на "Оскар".