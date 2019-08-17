Американские учёные смоделировали последствия ядерной войны на Земле

Проведение полномасштабной ядерной атаки исследователи назвали "самоубийством для страны-инициатора". Они добавили, что люди, принимающие важные решения, должны быть осведомлены о климатических последствиях подобного конфликта.

Учёные смоделировали последствия ядерной войны на Земле, используя современную 4D-версию "Климатической модели атмосферы". Соответствующее исследование опубликовано в "Журнале геофизических исследований".

Изучение реакции климата на глобальную ядерную войну вместе с коллегами проводил эксперт в области природы атмосферных явлений Джошуа Куп из Университета Рутгерса в Нью-Джерси.

Как уточняется, за основу эксперимента был взят потенциальный конфликт между США и Россией.

В ходе исследования выяснилось, что противостояние этих ядерных держав способно "погрузить Землю в 10-летнюю зиму", что станет причиной падения глобальной температуры, которая в наибольшем значении не превысит девяти градусов по Цельсию.

Кроме того, в результате ядерного конфликта на планете воцарится темнота, так как появившиеся пожары будут выбрасывать в атмосферу 147 миллионов тонн сажи, которая образует завесу и затмит свет солнца. Для рассеивания этого загрязнения потребуется около семи лет и ещё три года для того, чтобы ситуация со светом вернулась к норме.

Также сообщается, что конфликт может стать причиной коллапса муссонов и изменения характера цикла Эль-Ниньо. Северный полярный вихрь усилится и со временем спровоцирует снижение температуры ниже нулевой отметки как в Арктике, так и в северной Евразии.

Комментируя результаты своего исследования, учёные отметили, что проведение полномасштабной ядерной атаки считают "самоубийством для страны-инициатора". Они также добавили, что люди, принимающие важные решения, должны быть осведомлены о климатических последствиях такого конфликта.

Отмечается, что полученные результаты подтвердили прогноз коллег из Института космических исследований имени Годдарда при НАСА, представивших свою модель развития событий в 2007 году.