Мадуро пообещал устроить оппозиции "порку века" на выборах в парламент Венесуэлы

Лидер Боливарианской Республики отметил, что уже идёт работа по подготовке кандидатов в депутаты из рабочего класса.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро хочет быстрее провести выборы в контролируемую оппозицией Национальную ассамблею, пообещав оппонентам "порку века". Об этом он сообщил в эфире государственного телевидения.

— Я уже хочу выборы, хочу, чтобы Национальный избирательный совет и Национальное учредительное собрание созвали выборы, потому что мне нравится битва идей, сражение улиц, и на будущих выборах мы устроим порку века правым заговорщикам, — уточнил глава государства.

Согласно его словам, работа по подготовке кандидатов в депутаты из рабочего класса уже идёт. Президент Венесуэлы призвал их быть твёрдыми лидерами, органично представляющими пролетариат в парламенте страны.

Напомним, что ранее Николас Мадуро отказался от очередного раунда переговоров с оппозицией "из-за грубой и жестокой агрессии" со стороны американского президента Дональда Трампа.