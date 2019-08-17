Бондарчук предложил снять фильм про севший в поле А321

Российский режиссёр Фёдор Бондарчук предложил снять фильм по мотивам инцидента с вынужденной посадкой лайнера Airbus A321 "Уральских авиалиний". Об этом сообщает "Комсомольская правда".

— Да, про эту историю надо снимать кино! — заявил Бондарчук, добавив, что не стоит делать поспешных выводов и опережать события.

Отмечается, что в настоящий момент режиссёр занят на съёмках в сериале "Кухня. Война за отель".

Напомним, что ранее около аэродрома Жуковский совершил жёсткую посадку лайнер А321, следовавший рейсом Москва — Симферополь. По предварительной версии, в самолёт врезалась стая чаек. Данный вариант произошедшего внимательно рассмотрел Лайф в собственном расследовании.

В результате приземления на кукурузном поле пострадало 76 человек из присутствовавших на борту 226 пассажиров и семи членов экипажа. После экстренной посадки глава Комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества предложил представить пилотов к государственным наградам и выделить деньги на съёмки художественного фильма по мотивам произошедшего. Как известно, первая инициатива общественника уже воплотилась в жизнь указом президента РФ Владимира Путина.