Опрос: Около 80% россиян используют автомобили не по назначению

Эксперты онлайн-сервиса по обслуживанию автомобилей Uremont провели опрос и выяснили, что 83% россиян используют свои машины для уединения с любимыми, разговоров по телефону, а также в качестве склада. О результатах исследования сообщает РИА "Новости".

Как уточняется, в ходе опроса респондентам предложили шесть вариантов альтернативного использования транспортных средств. В случае если подходящего в перечне не находилось, опрошенные называли свой.

— 83% россиян используют автомобили не только по назначению. Чаще всего в личных транспортных средствах россияне занимаются сексом (41,9%) и разговаривают по телефону в уединении (24,5%), — отметили авторы опроса.

Кроме того, 9,4% респондентов заявили, что значительное количество времени, проведённого в автомобиле, занимаются учебной или рабочей деятельностью, ещё 9% признались, что привыкли трапезничать в своём транспорте. Нашлись и те, кто хранит в авто свои заготовки на зиму, заряжает в машине различные приборы, использует машину для освещения, в качестве аудиосистемы или дома на колёсах.

Авторы опроса отметили, что не уточняли периодичность нецелевого использования транспорта. Отмечается, что в исследовании приняли участие пять тысяч соотечественников обоих полов в возрасте от 18 до 55 лет.

Ранее эксперты рассказали, кому из россиян дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем.