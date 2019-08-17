Британский МИД осудил запуски ракет КНДР

Заместитель главы МИД Великобритании Хезер Уилер заявила о том, что в Лондоне сожалеют о ракетных пусках КНДР, нарушающих резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом сообщается в пресс-релизе британского правительства.

— Мы глубоко сожалеем по поводу продолжающихся запусков баллистических ракет Северной Кореей, последний из которых состоялся 16 августа, что нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, — говорится в сообщении.

Согласно её словам, Лондон призывает Пхеньян принять участие в конструктивных переговорах с США, о которых договаривались американский лидер Дональд Трамп и глава Северной Кореи Ким Чен Ын.

Ранее стало известно, что очередным запуском ракет руководил глава КНДР Ким Чен Ын. Как сообщает ЦТАК, пуски показали отличные результаты и помогли "укрепить доверие" к вооружениям страны.