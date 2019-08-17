Япония официально одобрила закупку американских самолётов F-35B

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Фото © Flickr / Defence Images

Бюджет на следующий год предусматривает покупку шести таких машин, а уже к 2023 году их число увеличится до восемнадцати.

Министерство обороны Японии одобрило закупку у США боевых самолётов F-35B. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

F-35B отвечает всем необходимым требованиям в качестве истребителя ближнего действия и вертикальной посадки для нужд Сил самообороны, — говорится в сообщении.

Бюджет на следующий год предусматривает покупку шести таких машин, а уже к 2023 году их число увеличится до восемнадцати. Отмечается, что лайнеры приобретаются для лёгких авианосцев Izumo и Kaga, которые для этого будут переоборудованы из вертолётоносцев. При этом самолёты будут размещаться на них не на постоянной основе.

В общей сложности будет закуплено 42 самолёта F-35B.

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