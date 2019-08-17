На склоне Авачинского вулкана на Камчатке развернули самый большой флаг России

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Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Самый большой триколор площадью 1423 квадратных метра 17 августа развернули на склоне Авачинского вулкана на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Как уточняется, необычную акцию провели в честь Дня вулкана.

По предварительным данным, 30-метровое полотнище весом более 80 килограммов на вулкан подняли участники проекта "Все стихии" межрегиональной общественной организации "Все миры". В развёртывании триколора принимали участие сотрудники МЧС.

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