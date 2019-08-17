Синоптики обещают москвичам дождливую субботу

Синоптики прогнозируют в столице 17 августа пасмурную и дождливую погоду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днём в Москве будет от 17 до 19 градусов тепла, в ночные часы температура составит 13 градусов со знаком плюс. В области ожидается 21 градус, ночью похолодает до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный, скорость 5–10 м/с.

После полуночи вероятность осадков сохраняется. В столичном регионе действует жёлтый уровень опасности из-за дождя и гроз. Атмосферное давление — 748 мм рт. ст.