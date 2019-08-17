Число жертв пожара в Одессе увеличилось до восьми

Восемь человек погибли и ещё десять пострадали в результате пожара в отеле "Токио Стар" в Одессе. Соответствующее заявление опубликовали на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

— На пожаре погибло восемь и пострадало десять человек (из них семь человек спасены подразделениями ДСНС). К тушению привлекались 65 человек и 13 единиц техники, — отметили в ведомстве.

Причина возгорания пока неизвестна, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пожар на улице Водопроводной возник в ночь с 16 на 17 августа. Лайф публиковал видео с места происшествия.