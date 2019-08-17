СМИ: Вашингтон может продлить лицензию для Huawei на 90 дней

Министерство торговли США планирует продлить лицензию для Huawei, сообщает агентство Рейтерс со ссылкой на свои источники.

По предварительным данным, временную лицензию предоставят на 90 дней. Срок действия предыдущего соглашения истекает 19 августа.

Как уточняется, такое решение связано с тем, что ведомство решило предоставить компании возможность для проведения закупки оборудования у местных компаний в целях дальнейшего обслуживания клиентов на территории США.

Собеседник агентства добавил, что, по его данным, главы государств планируют обсудить сложившуюся ситуацию в ходе телефонного разговора.

Ранее Лайф сообщал, что на территории США с 13 августа вступил в силу запрет о закупке ведомствами продукции Huawei и ZTE.

Напомним, США считают, что корпорация Huawei является угрозой национальной безопасности Штатов, поэтому компанию и её подразделения внесли в чёрный список Министерства торговли США. Теперь для сотрудничества с корпорацией американским компаниям требуется лицензия. В ответ Huawei подала в США иск с требованием признать это решение антиконституционным. При этом лидер КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время саммита G20 договорились возобновить торговые отношения и не вводить новые пошлины.