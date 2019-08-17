Спасатели проводят откачку воды с подтопленных улиц Хабаровска

По предварительным данным, ливневые стоки и канализации не справляются с проливными дождями.

Подразделения МЧС РФ проводят откачку воды с подтопленных территорий в Хабаровске. Соответствующее заявление распространила пресс-служба регионального главка ведомства.

По состоянию на шесть утра местного времени 17 августа (23:00 мск 16 августа) гребень наводнения зафиксировали у города Хабаровска, где помимо 42 участков и огородов подтопило четыре жилых дома.

Отмечается, что к настоящему моменту на территории Хабаровского района подтопленными числятся шесть автодорог, восемь жилых домов, 33 приусадебных, 176 земельных и 57 дачных участков. В Нанайском муниципальном районе подтоплены три приусадебных и 19 земельных участков, в городе Бикине — 22 приусадебных участка.

— Подразделения МЧС России проводят откачку воды с улиц, дворов многоквартирных и частных домов, а также оказывают помощь населению в подъёме вещей на возвышенности, в эвакуации легкового транспорта, —сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют четвёртую волну паводка в период с 19–23 августа.