Попавший под колёса детского паровозика в Саратове мальчик получил переломы

Пятилетний ребёнок, выпавший из вагона аттракциона "Детский паровозик" в Саратове и попавший под его колёса, получил переломы и находится в тяжёлом состоянии. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава сообщает РИА "Новости".

— Ребёнок в тяжёлом состоянии госпитализирован, у него переломы, сочетанные травмы, — заявил собеседник агентства, заверив, что пострадавшему в полном объёме оказывают всю необходимую помощь.

По данным следователей, мальчик выпал из вагончика. Этого не заметил оператор-водитель и продолжил движение. В результате паровозик наехал на ребёнка. Отец мальчика закричал водителю, чтобы тот остановился. Ребёнка достали из-под колёс и доставили в отделение реанимации.