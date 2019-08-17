В аэропорту Хабаровска экстренно сел пассажирский самолёт

Двухмоторный пассажирский самолёт L-410 совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска. В пути у воздушного судна, следовавшего в Николаевск-на-Амуре, сработала система оповещения о неисправностях двигателя, сообщили в Дальневосточном СУ на транспорте СК РФ.

Командир принял решение вернуться в аэропорт вылета. Самолёт, на борту которого находилось 13 пассажиров, в том числе трое детей, благополучно приземлился. В результате экстренной посадки никто не пострадал.

В аэропорту работают следователи, из-за возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта проводится процессуальная проверка.