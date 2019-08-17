В аэропорту Хабаровска экстренно сел пассажирский самолёт

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Фото © khabavia.ru

Двухмоторный пассажирский самолёт L-410 совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска. В пути у воздушного судна, следовавшего в Николаевск-на-Амуре, сработала система оповещения о неисправностях двигателя, сообщили в Дальневосточном СУ на транспорте СК РФ.

Командир принял решение вернуться в аэропорт вылета. Самолёт, на борту которого находилось 13 пассажиров, в том числе трое детей, благополучно приземлился. В результате экстренной посадки никто не пострадал.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/club151253382?z=photo-151253382_457239161%2Falbum-151253382_00%2Frev" target="_blank">Дальневосточное СУТ СК России</a></p>

В аэропорту работают следователи, из-за возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта проводится процессуальная проверка.

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