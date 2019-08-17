В Канаде парашютистка упала с высоты более 1,5 км и осталась жива

Смягчило падение то, что девушка приземлилась на лесистую местность. Она отделалась переломами.

В канадском Квебеке экстремалка выжила после прыжка с парашютом с высоты более полутора километров, сообщает телеканал CNN.

Во время падения у 30-летней женщины не раскрылись ни основной, ни запасной парашюты. Смягчило падение то, что парашютистка приземлилась на лесистую местность. Она отделалась несколькими переломами, в том числе у женщины перелом позвонка.

Сейчас полицейские выясняют, могло ли падение произойти из-за халатности при подготовке или всё же это случайность.

Ранее экстремал снял на видео, как ему чудом удалось спастись перед падением на параплане.