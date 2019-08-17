В Якутии девушка выжила после падения со скалы Любви во время свидания

Травмы пострадавшей могли быть гораздо серьёзнее, если бы не густой лес, растущий под скалой.

В Якутии девушка оступилась и упала с утёса во время свидания. Об этом сообщает Yakutia Media со ссылкой на службу спасения республики.

Инцидент произошёл в ночь с 16 на 17 августа по местному времени недалеко от посёлка Чульман Нерюнгринского района на 59-метровом утёсе, также известном как скала Любви. Возлюбленный девушки сначала пытался самостоятельно вытащить её, однако в итоге пришлось обратиться к спасателям. Операция заняла два часа.

— Подъехали к месту в полной темноте, сложности возникли сразу, и главная — что малейшая неосторожность вызывает камнепад, а внизу пострадавшая, — отметил начальник пожарно-спасательного отряда Анатолий Гежа.

Спасатели спустились вниз, наложили пострадавшей шину и шейный бандаж. Отмечается, что от более серьёзных повреждений девушку спас густой лес, растущий под скалой.