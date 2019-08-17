Опубликовано видео с места экстренной посадки самолёта в аэропорту Хабаровска

Судя по кадрам, видимых повреждений у воздушного судна нет. На месте ЧП работают следователи.

Двухмоторный пассажирский самолёт совершил экстренную посадку в хабаровском аэропорту после срабатывания системы оповещения о неисправностях двигателя. СКР показал кадры, снятые на месте произошедшего.

На видео воздушное судно осматривают несколько человек. Судя по кадрам, видимых повреждений у самолёта нет.

Напомним, следовавший в Николаевск-на-Амуре L-410 с 13 пассажирами на борту экстренно сел в Хабаровске, никто не пострадал. Следователи не исключают нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.