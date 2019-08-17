Пилот А321 после экстренной посадки в поле забрал на память початок кукурузы

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Фото ©  ТАСС / Сорокин Донат

Командир севшего в поле самолёта "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов забрал с места ЧП "сувенир" на память — початок кукурузы. Об этом порталу Е1 рассказала его жена Наталья.

<p>Фото © <a href="https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66200122.html?utm_source=tme&utm_medium=social&utm_campaign=e1" target="_blank">E1.ru</a></p>

Напомним, 15 августа самолёт "Уральских авиалиний", вылетевший из Жуковского в Симферополь, экстренно сел на кукурузном поле. По предварительной версии, в авиалайнер врезалась стая чаек. Эксперты отмечают, что благодаря действиям экипажа никто не погиб. Накануне Владимир Путин присвоил пилотам звание Героя России.

Сейчас специалисты МАК приступили к расшифровке бортовых самописцев A321.

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