Пилот А321 после экстренной посадки в поле забрал на память початок кукурузы

Командир севшего в поле самолёта "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов забрал с места ЧП "сувенир" на память — початок кукурузы. Об этом порталу Е1 рассказала его жена Наталья.

Напомним, 15 августа самолёт "Уральских авиалиний", вылетевший из Жуковского в Симферополь, экстренно сел на кукурузном поле. По предварительной версии, в авиалайнер врезалась стая чаек. Эксперты отмечают, что благодаря действиям экипажа никто не погиб. Накануне Владимир Путин присвоил пилотам звание Героя России.

Сейчас специалисты МАК приступили к расшифровке бортовых самописцев A321.