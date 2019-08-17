Во Франции 13 человек пострадали во время фейерверка — видео

Из них три человека находятся в больнице с ожогами. Полиция проводит расследование.

Во Франции в коммуне Кольюр во время фейерверка в честь Дня святого Винсента произошёл взрыв, в результате которого 13 человек получили ожоги. Об этом сообщает французское радио France Bleu.

Один из снарядов взорвался на судне, с которого пускали салют. Горящие части упали на людей на берегу. В результате 13 зрителей получили ожоги, десятерым из них оказали первую помощь на месте, ещё трое находятся в больнице.

Полиция Франции проводит расследование всех обстоятельств инцидента.

Ранее Лайф рассказывал о ЧП в Минске, где несколько салютов взорвались на земле.